Tonantzin Fernández inaugura 14ª Feria del Molote

Con el objetivo de fortalecer el turismo, el comercio y la economía local, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó el corte del listón inaugural de la décimo cuarta Feria del Molote, la cual se llevará a cabo del 10 al 12 de julio, invitando a cholultecas y visitantes a disfrutar de la gran variedad de sabores que ofrece este tradicional platillo.

En su intervención, la secretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, Nohemí Luna, destacó que el Gobierno Municipal trabaja de manera permanente para promover a San Pedro Cholula como un destino turístico y gastronómico de primer nivel, impulsando su riqueza cultural y culinaria a nivel estatal y nacional, lo que ha permitido consolidar el éxito de este tipo de eventos.

Por su parte, Tonantzin Fernández señaló que la realización de esta décimo cuarta edición de la Feria del Molote es resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal, las productoras y expositoras, así como de las y los cholultecas que preservan esta tradición y de quienes visitan el municipio para disfrutar de su gastronomía.

Asimismo, invitó a las familias a recorrer la feria durante este fin de semana y degustar los distintos tipos de molotes, cuyos precios van de 50 a 200 pesos, con rellenos tradicionales como tinga, queso, papa y requesón, además de opciones especiales como pulpo, camarón, huitlacoche y tres quesos, entre otros.

Finalmente, la presidenta municipal exhortó a la ciudadanía y a las y los turistas a visitar este espacio, donde además podrán encontrar nieves artesanales, bebidas de cacao, aguas frescas, artesanías y un foro artístico con presentaciones culturales para disfrutar en un ambiente familiar, reafirmando el compromiso de su administración de seguir posicionando a San Pedro Cholula como uno de los principales referentes turísticos, culturales y gastronómicos de Puebla y de México.

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