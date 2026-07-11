Gobierno estatal concluye rehabilitación de 33 vialidades 

Con la conclusión de la rehabilitación de 33 vialidades, equivalentes a 5 mil calles, el Gobierno del Estado cumple su compromiso y fortalece la movilidad en la zona metropolitana y el interior de la entidad, mediante un esquema de obra pública con inversión 100 por ciento estatal.

Durante un recorrido por los cinco Circuitos de Movilidad Rehabilitados en la capital poblana, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que estas acciones responden al compromiso de transformar la infraestructura vial y forman parte del modelo de desarrollo que impulsa junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para acercar bienestar a las familias poblanas.

El Ejecutivo estatal recordó que Puebla recibió el año pasado 8 mil 500 toneladas de pétreos, volumen equivalente a lo que administraciones anteriores obtuvieron en 12 años, lo que permitió reducir el costo de las obras a una tercera parte. Señaló que estos resultados también son consecuencia del combate al robo de hidrocarburos, tarea que el Gobierno del Estado mantiene de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Marina y la Guardia Nacional (GN).

Armenta Mier afirmó que el objetivo es dejar en óptimas condiciones las 53 mil calles de la capital poblana y la totalidad de las carreteras estatales. Informó que este año se adquirirán otras 24 mil toneladas de AC-20, con lo que Puebla pasará de 8 mil 500 a 36 mil toneladas de este material, suficientes para rehabilitar 420 kilómetros de vialidades, equivalentes a cuatro veces la distancia entre Puebla y la Ciudad de México, así como cerca de 28 mil calles.

Precisó que, tras recibir alrededor del 80 por ciento de las calles en malas condiciones, durante 2027 las acciones se enfocarán en vialidades secundarias y, para 2028, llegarán a las calles de colonias y unidades habitacionales de la capital poblana.

En su intervención, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la conectividad y la movilidad en Puebla, con obras que facilitan los traslados y mejoran la comunicación entre las comunidades.

Como parte de la jornada, el gobernador Alejandro Armenta Mier, autoridades estatales y representantes de los medios de comunicación realizaron un recorrido por los cinco Circuitos de Movilidad Rehabilitados para constatar los resultados de las obras:

Circuito 1: Periférico Ecológico – 24 Sur – 24 Norte – 16 Oriente – Diagonal Defensores de la República – Prolongación Reforma – Calzada Zavaleta – Recta a Cholula (30 km).

Circuito 2: Periférico Ecológico – Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu – Carretera a San Baltazar Tetela – Puente de la Transformación – Los Ángeles Tetela (11.6 km).

Circuito 3: Periférico Ecológico – 24 Sur – Avenida Circunvalación – Avenida Las Margaritas – Cúmulo de Virgo – Vía Atlixcáyotl – Boulevard del Niño Poblano – Boulevard Atlixco (16.6 km).

Circuito 4: Periférico Ecológico – 24 Sur – Avenida Circunvalación – Avenida Las Margaritas – Cúmulo de Virgo – Vía Atlixcáyotl – Boulevard del Niño Poblano – Calzada Zavaleta – Camino Real a Cholula (18 km).

Circuito 5: Periférico Ecológico – Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu – Carretera a Africam Safari (9.3 km).

La presidenta de la colonia Tres Cruces, Adulfa Mendoza Zamora, destacó que la rehabilitación de las vialidades beneficia directamente a las y los habitantes, al facilitar sus traslados y fortalecer el turismo y la economía local.

En tanto, la vecina de la colonia, Raquel Rodríguez, reconoció que durante años las calles permanecieron en el abandono y agradeció la intervención del Gobierno del Estado para mejorar la movilidad. Por su parte, Nancy Martínez, habitante de la zona, señaló que el deterioro de las vialidades ocasionó daños constantes a los vehículos y complicaciones para peatones, por lo que celebró que hoy estas obras sean la respuesta a una demanda histórica de la población.

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