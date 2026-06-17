CEPOSAMI amplía atención en salud mental con nuevos espacios

Con el propósito de ampliar la atención especializada en salud mental para niñas, niños y adolescentes, el Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) incorporó nuevos consultorios destinados a la valoración y seguimiento de pacientes. En estos espacios, profesionales establecen el primer contacto con las y los usuarios, así como con madres, padres y tutores, lo que permite identificar necesidades específicas y diseñar estrategias de intervención acordes a cada caso.

La ampliación también contempla áreas de integración sensorial, entre las que destaca una cámara de estimulación multisensorial. Este espacio favorece la regulación emocional, la concentración, el desarrollo de habilidades cognitivas y la interacción con el entorno a través de estímulos visuales, auditivos y táctiles, lo que contribuye al fortalecimiento de procesos terapéuticos y de aprendizaje.

Asimismo, CEPOSAMI integró más personal especializado en neuropsicología, disciplina que permite evaluar funciones como la memoria, la atención, el lenguaje y el desarrollo cognitivo. La incorporación de estos profesionales fortalece la detección oportuna de alteraciones neurológicas y contribuye a la elaboración de planes de atención más precisos para cada paciente. Estas acciones forman parte del compromiso de la presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, y del gobernador Alejandro Armenta por acercar servicios integrales que promuevan el bienestar emocional de las familias poblanas.

“Uno de los objetivos es realizar evaluaciones aún más integrales donde observemos lo que concierne al lenguaje y no solo eso, también orientar a los padres de familia respecto a los diagnósticos de sus hijas e hijos”, comentó la neuropsicóloga, Patricia Vera.

La modernización de este centro especializado se suma a las estrategias de salud y desarrollo humano impulsadas por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar una atención más accesible, oportuna y de calidad para la población infantil y adolescente.

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