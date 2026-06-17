Frustran secuestro virtual de dos adultos mayores en Puebla

La coordinación entre corporaciones de seguridad de Puebla y autoridades de Yucatán permitió ubicar sanos y salvos a dos adultos mayores que fueron víctimas de un caso de secuestro virtual mientras se encontraban hospedados en la capital poblana.

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De acuerdo con información oficial, los afectados, originarios del estado de Yucatán, fueron manipulados mediante llamadas telefónicas realizadas por presuntos extorsionadores, quienes los mantuvieron incomunicados mientras exigían dinero a sus familiares bajo el argumento de que se encontraban privados de la libertad.

Las labores de búsqueda se realizaron con apoyo de personal de monitoreo, policías estatales y municipales, quienes lograron rastrear a la pareja hasta un hotel ubicado en la zona del Centro Histórico de Puebla. Tras verificar su estado de salud y confirmar que no existía un secuestro real, los agentes les brindaron atención y orientación.

Además de recuperar a las víctimas, la intervención de las autoridades impidió que los familiares realizaran transferencias o entregaran recursos económicos a los responsables de la extorsión, frustrando así el engaño que buscaba obtener dinero mediante amenazas falsas.

Las corporaciones de seguridad reiteraron el llamado a la población para desconfiar de llamadas en las que se informe sobre supuestos secuestros o emergencias de familiares, recomendando verificar la información y reportar cualquier intento de extorsión a los números de emergencia y denuncia anónima.

Editor: César A. García

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