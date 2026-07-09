Huauchinango: hallan restos humanos en estado de descomposición

Un grupo de personas halló restos humanos en las inmediaciones de la presa de Tenango de las Flores y Papatlazolco, en la zona conocida como “Los Pinos”, perteneciente al municipio de Huauchinango.

El cuerpo se encontraba en estado de descomposición, en calidad de desconocido; extraoficialmente se trata de un adulto.

Tras el hallazgo, testigos hicieron el llamado a los cuerpos de auxilio y emergencia, activando en la zona un operativo para rescatar el cuerpo. Los paramédicos que llegaron al lugar ya nada pudieron hacer debido al avanzado estado de descomposición.

Elementos de la Policía dieron aviso a la Fiscalía, cuyos elementos ordenaron el acordonamiento de la zona. Al llegar, realizaron de inmediato las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y su identificación.

Las investigaciones continúan para esclarecer la muerte, así como identificar a la víctima y dar con sus familiares.

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