FIFA saca “tarjeta roja” a 7 millones de comentarios durante copa de futbol

La FIFA informó que su Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) detectó más de 7 millones de publicaciones potencialmente dañinas o abusivas contra jugadores, entrenadores y árbitros durante el Mundial, una cifra 14 veces superior a la registrada en la edición de 2022, cuando se eliminaron 470 mil publicaciones de este tipo.

Desde el inicio del torneo, el servicio “moderó” más de 53 millones de publicaciones y comentarios.

El organismo señaló que el equipo del SMPS revisó más de medio millón de mensajes detectados por inteligencia artificial, de los cuales derivó más de 15 mil para investigarlos a fondo y reportó más de mil amenazas graves a las autoridades, incluidas las fuerzas de seguridad.

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FIFA moderates more than 53 million posts and comments during the FIFA World Cup 2026™ through Social Media Protection Service



🔗 https://t.co/u1LjHHlIXX pic.twitter.com/149zOKS502 — FIFA Media (@fifamedia) July 18, 2026

La FIFA también indicó que ha tramitado y denunciado más de 200 mil publicaciones y comentarios ofensivos y amenazantes, en comparación con los 19 mil 600 de Catar 2022.

A comienzos de este mes, el organismo había señalado que el 11 por ciento de los mensajes ofensivos detectados correspondían a abusos raciales.

La campaña “Football Unites the World” (El fútbol une al mundo) fue el mensaje que definió la competición en Canadá, México y Estados Unidos, destacando la fuerza del fútbol para forjar la amistad y la unidad.

Además, la iniciativa promovió el fomento de la salud a través de la campaña “Be Active”, que busca incentivar la actividad física entre los niños, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80 por ciento de los niños en todo el mundo no hace suficiente ejercicio, y lo recomendable es que realicen 60 minutos de actividad física al día.

La FIFA destacó que el Mundial 2026 ha sido una plataforma sin igual para sensibilizar sobre prioridades mundiales como la educación, la salud, la paz y la lucha contra la discriminación.

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