Vecinos persiguen y retienen a presunto ladrón en colonia Leobardo Coca

En la colonia Leobardo Coca detuvieron a un presunto ladrón, a quien señalaron de cometer diversos atracos en la zona desde hace unas semanas, y a quien incluso amenazaron con linchar.

El presunto delincuente fue sorprendido y retenido por varios vecinos de la colonia Villa Encantada. El hombre, de aproximadamente 35 años, señaló tener su domicilio en la colonia La Margarita.

Los vecinos indicaron que fue sorprendido abriendo un automóvil para intentar robarlo, por lo cual lo ahuyentaron y comenzaron a corretearlo hasta la calle 5 de Febrero, en la colonia Leobardo Coca.

Tras la detención, algunos vecinos golpearon al hombre y le propinaron patadas, pero se detuvieron después de que un colono pidió que no lo agredieran y mejor llamaran a las autoridades, con el fin de evitar problemas legales por la golpiza.

Mientras el hombre permanecía retenido, señaló ser originario de la colonia La Margarita. Los vecinos compartieron su fotografía para alertar sobre la presencia de este probable delincuente.

Hasta el momento se desconoce la situación jurídica del hombre y si alguno de los afectados presentó una denuncia en su contra.

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