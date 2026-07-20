Advierten que residuos plásticos se triplicarán para 2060

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió que, a menos que se firme un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, los residuos plásticos se triplicarán para 2060.

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, insistió: “No reciclaremos para resolver la crisis de la contaminación por plásticos: necesitamos una transformación sistémica para lograr la transición a una economía circular”.

La revista médica The Lancet publicó una advertencia en vísperas de las conversaciones, señalando que los materiales utilizados en los plásticos causan enfermedades generalizadas en todas las etapas del ciclo de vida del plástico y en todas las etapas de la vida humana, y que los bebés y niños pequeños son particularmente vulnerables.

“Los plásticos representan un peligro grave, creciente y poco reconocido para la salud humana y planetaria y son responsables de pérdidas económicas relacionadas con la salud que superan los 1.5 billones de dólares anuales“, indicó la publicación.

La secretaria ejecutiva del Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación Plástica, Jyoti Mathur-Filipp, señaló que en 2024 la humanidad consumió más de 500 millones de toneladas de plástico, de las cuales 399 millones se convertirán en residuos, y que las fugas de plástico al medio ambiente aumentarán un 50 por ciento para 2040.

El objetivo del acuerdo es abarcar el ciclo de vida completo de los plásticos (diseño, producción y eliminación) para promover la circularidad y prevenir su fuga al medio ambiente.

Plástico y guerra de Estados Unidos

Los precios del petróleo han subido debido al cierre del estrecho de Ormuz debido a los ataques de Estados Unidos a Irán, lo que incrementa los costos de producción de plásticos y genera incentivos para reducir su uso derrochador, expandir sistemas de reutilización e invertir en alternativas con menor huella de carbono.

Los plásticos se fabrican a partir de petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural, y generan emisiones de gases de efecto invernadero en todo su ciclo de vida. El mayor uso de plásticos se encuentra en el envasado, seguido de la construcción, bienes de consumo, textiles, transporte y electrónica.

Por otro lado, los usos médicos, como jeringas y equipos de protección, son difíciles de sustituir por materiales no plásticos.

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