Infantino sería la apuesta de Trump para liderar la ONU: NY Post

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando al titular de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato para dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con el diario sensacionalista New York Post, que citó fuentes cercanas al mandatario estadounidense, Trump considera que Infantino es una figura con respaldo internacional.

Las fuentes señalaron que el presidente estadounidense valora la capacidad del dirigente deportivo para unir sectores y destacó la relación construida durante la Copa del Mundo 2026.

Gianni Infantino, de 56 años, podría competir por la Secretaría General de la ONU, cargo que deberá renovarse este año tras finalizar el mandato de António Guterres, de 77 años.

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El próximo dirigente deberá recibir primero la recomendación del Consejo de Seguridad, donde EU cuenta con poder de veto, y después la aprobación de la Asamblea General.

La posible candidatura ocurre mientras Donald Trump mantiene una relación complicada con la ONU, organismo que ha cuestionado durante sus dos periodos en la Casa Blanca.

Durante su administración, el mandatario retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre clima, anunció su salida de la OMS y abandonó el Consejo de Derechos Humanos.

La relación entre Trump e Infantino se fortaleció con la justa mundialista de este año, además de actos conjuntos y el Premio de la Paz de FIFA recibido por el presidente estadounidense.

Trump wants to nominate FIFA boss Gianni Infantino for UN secretary-general following World Cuphttps://t.co/wHp0hYzU60 pic.twitter.com/99dIrDrUSC — New York Post (@nypost) July 21, 2026

Editor: César A. García

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