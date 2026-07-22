México presenta denuncias en EU por muerte de 17 connacionales

El Gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurrida desde mayo de 2025 en operativos o bajo custodia del ICE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las acciones forman parte del seguimiento a las medidas anunciadas el 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dependencia detalló que el 13 de julio el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó ocho denuncias ante fiscalías estatales y otras 12 ante fiscalías de condado.

Los recursos fueron interpuestos en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, entidades donde ocurrieron los fallecimientos de los ciudadanos mexicanos.

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Asimismo, la Embajada de México remitió el 14 de julio al Departamento de Justicia, mediante el Departamento de Estado, la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La representación también solicitó formalmente la apertura de las investigaciones correspondientes y pidió información sobre el curso que seguirán las indagatorias relacionadas con los 17 casos.

Por otra parte, la Cancillería informó que Roberto Lazzeri sostuvo reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE para expresar la preocupación del Gobierno mexicano.

Durante esos encuentros, pidió esclarecer cada uno de los fallecimientos y manifestó inquietud por las condiciones en los centros de detención, incluidos los operados por empresas privadas.

Editor: César A. García

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