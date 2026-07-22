¡La familia crece! Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segunda bebé

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron una de las noticias más importantes de su vida personal al anunciar que están esperando a su segundo bebé. La pareja dio a conocer la noticia mediante una emotiva publicación en redes sociales, donde también reveló que será una niña y llevará por nombre María.

El anuncio estuvo acompañado por una fotografía familiar en la que aparecen las manos de ambos artistas junto a las de su hijo León. La imagen, decorada con detalles en color rosa, fue suficiente para emocionar a sus seguidores, quienes rápidamente llenaron la publicación de mensajes de felicitación y buenos deseos.

En el mensaje, los cantantes expresaron la felicidad que sienten por la llegada de su hija, a quien describieron como una bendición muy esperada para la familia. También destacaron que León, su primogénito, se prepara con ilusión para recibir a su hermana menor en los próximos meses.

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La noticia generó una amplia reacción entre figuras del espectáculo, conductores y amigos cercanos a la pareja, quienes aprovecharon las redes sociales para enviarles muestras de cariño.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han mantenido gran parte de su vida familiar alejada de los reflectores desde el nacimiento de León en 2023. Aunque suelen compartir algunos momentos especiales con sus seguidores, ambos han privilegiado la privacidad en esta nueva etapa como padres.

Hasta ahora, la pareja no ha revelado más detalles sobre el embarazo ni la posible fecha de nacimiento de María.

Editor: Arturo Medina

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