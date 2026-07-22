Capturan a hombre por intento de feminicidio en Zautla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió una orden de aprehensión contra Ángel N., de 60 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de una mujer de 51 años, informó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con la investigación, el 3 de marzo de 2026, la víctima se encontraba en la localidad de Zoyalapa, municipio de Zautla, cuando presuntamente fue agredida por su pareja sentimental, quien le ocasionó diversas lesiones con un machete.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres realizó actos de investigación que permitieron solicitar y obtener el mandamiento judicial correspondiente.

El 21 de julio de 2026, agentes investigadores de la Unidad Especializada en Feminicidios dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra Ángel N., emitida por una Jueza de Control de la Región Judicial Oriente con sede en Libres.

La detención se realizó en la vía pública, en la localidad de La Libertad, municipio de Zacapoaxtla, Puebla, tras lo cual el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

El imputado enfrentará el proceso legal correspondiente y su situación jurídica será determinada por el juez.

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