USEP sumará su quinto campus, ahora en Tecamachalco

Tecamachalco contará con el quinto plantel de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP), anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier al encabezar la entrega de apoyos del programa Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla”, con lo que se ampliará la oferta de las licenciaturas en Medicina y Enfermería para las y los jóvenes de la región. El mandatario afirmó que esta acción fortalece el acceso a la educación superior, impulsa el desarrollo regional y responde a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de acercar los servicios públicos a la población mediante un gobierno con mayor presencia en el territorio.

Durante su mensaje, el gobernador destacó que Tecamachalco encabeza una de las 31 microrregiones en las que se organiza el estado, integrada además por Cañada Morelos, Palmar de Bravo, Quecholac, Huixcolotla y Yehualtepec. Explicó que los proyectos de Obra Comunitaria son definidos mediante asambleas ciudadanas, administrados por comités comunitarios y supervisados por tesoreras, lo que fortalece la participación social sin distinción política y privilegia la unidad como base en el desarrollo.

Alejandro Armenta Mier informó que el programa de Obra Comunitaria pasó de una inversión de mil millones de pesos en 2025 a mil 500 millones de pesos en 2026, con una proyección de 2 mil millones para el próximo año. Asimismo, anunció que la USEP en Tecamachalco será el quinto plantel de esta institución, sumándose a los campus de Puebla, Izúcar de Matamoros, Tepexi, Zoquitlán y Yaonáhuac, con el propósito de acercar la educación superior a las regiones y evitar que las y los jóvenes abandonen sus comunidades para estudiar.

También informó que el municipio contará con un corralón oficial, como parte de la estrategia para brindar certeza jurídica a transportistas y automovilistas, además de reconocer la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, para fortalecer la paz y el desarrollo carretero mediante nuevos programas de pavimentación.

El coordinador del Programa de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero Hernández, informó que en esta jornada se entregaron 26 proyectos con una inversión de 9 millones 624 mil 525 pesos, destinados a escuelas, centros de desarrollo, cuatro campos de béisbol, ocho canchas deportivas, un parque, un andador y un jagüey. Recordó que en 2025 Tecamachalco recibió 23 acciones por más de 7.1 millones de pesos y explicó que la propuesta para instalar la USEP surgió tras la recuperación de un inmueble planteada por el Ayuntamiento, el cual fue visualizado por el gobernador como un espacio estratégico para ampliar la cobertura educativa en la región.

Por su parte, el presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, reconoció que la estrategia de Obra Comunitaria representa una nueva forma de gobernar, al permitir que las y los ciudadanos participen directamente en la construcción y cuidado de las obras públicas. Agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier para concretar la instalación de la Universidad de la Salud en un predio recuperado para la educación, al señalar que este proyecto evitará que jóvenes de la región tengan que emigrar para estudiar Medicina y Enfermería.

El edil destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Congreso local y el Ayuntamiento para fortalecer la seguridad con la creación del corralón oficial y respaldó la estrategia estatal encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública, al afirmar que “Tecamachalco camina con usted” y que el municipio trabajará de manera coordinada para transformar las comunidades.

Los testimonios de las beneficiarias dieron cuenta del impacto social de estas acciones, Yareth Vázquez Rosas destacó que el apoyo para dignificar el campo de sóftbol fortalece el deporte femenil y abre oportunidades para niñas y jóvenes, Carmela Santos agradeció el respaldo para la construcción de la barda del preescolar Miguel Hidalgo y Costilla, Marisol Castro Avelino celebró la rehabilitación del campo de béisbol como una obra esperada por generaciones de deportistas, y Luz María, del barrio de San Juan, reconoció el apoyo para la cancha de fútbol de pasto sintético, al asegurar que la confianza depositada en la comunidad permitirá entregar resultados que fortalezcan la convivencia, el deporte y el bienestar de las familias de Tecamachalco.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México, los ayuntamientos y la sociedad para acercar la educación, fortalecer la infraestructura comunitaria y generar mejores condiciones de bienestar en las 31 microrregiones de la entidad.

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