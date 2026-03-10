Gobierno del Estado reconoce a jugadoras de Guerreras de Puebla

Regresará a Puebla el voleibol profesional porque hay mucha afición que disfruta de esta disciplina, anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier, al reiterar que la cultura, el deporte, el arte y la educación son política de Estado para prevenir los procesos disociativos.

Subrayó que estas acciones fomentan valores como la unidad, la solidaridad, el respeto y la disciplina entre la ciudadanía, por lo que el impulso a disciplinas como el fútbol, básquetbol y béisbol y todos los deportes, continuarán en todo el estado a través de las 31 microrregiones.

El encargado de despacho de la Secretaría de Deporte y Juventud, Mauricio García Castillo, señaló que las representantes de voleibol femenil Guerreras de Puebla son un orgullo y ejemplo de disciplina y determinación. Agregó que, gracias al apoyo del gobernador Alejandro Armenta Mier, los equipos profesionales en distintas disciplinas mantienen un nivel competitivo que proyecta al estado como “Tierra de Campeonas y Campeones”.

Por su parte, la gerente general de Guerreras de Puebla, Jessica Ibarra Castro, expresó el orgullo que representa para ella representar a Puebla y contribuir al crecimiento de las y los jóvenes. Asimismo, agradeció al Gobierno del Estado por la invitación a jugar en la entidad.

“Muchas gracias por habernos invitado a jugar aquí, gracias a las familias poblanas que nos acompañarán en cada partido y al gobernador Alejandro Armenta Mier por su apoyo”, expresó Ibarra Castro.

Durante la conferencia mañanera se entregaron reconocimientos a las jugadoras Claudia Hernández, Cinthia Ayaquica, Ivy Mai Vila, Chalina Lederer, Lauren Cox, Vanessa Villegas, Erandi Vázquez, Paulette Muñoz, Luana Rabecci, Itzel Trejo, Paola Martínez Vela, Andrea Félix y Yara Idali García Sánchez, así como a la entrenadora Regla Radameris Torres Herrera, por su contribución al fortalecimiento del voleibol en la entidad.

Te recomendamos: