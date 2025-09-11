Aseguran 132 piezas de madera talada ilegalmente en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en coordinación con autoridades federales y municipales, logró el aseguramiento de más de 130 piezas de madera durante operativos realizados contra la tala clandestina. Los intervenciones se llevaron a cabo en dos regiones distintas del territorio estatal.

En el municipio de Eloxochitlán, elementos de la Policía Estatal Forestal, en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Policía Municipal, aseguraron 72 tablones de diversos tipos de madera obtenida de manera ilegal.

Simultáneamente, en la zona limítrofe con Tlaxcala, un operativo conjunto entre la Policía Forestal de Puebla, la Policía de Montaña de Tlaxcala y la Secretaría de Marina (SEMAR) resultó en el aseguramiento de 60 troncos de madera.

La materia prima forestal intervenida fue puesta a disposición de las autoridades federales competentes para las investigaciones correspondientes, en estricto cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de delitos ambientales.

Te recomendamos: