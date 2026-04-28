Atlixco presume “Valle de Catrinas” en el Tianguis Turístico 2026

Con orgullo y tradición, Atlixco se hace presente en el Tianguis Turístico de México 2026, donde sus emblemáticas catrinas monumentales La Marchanta y La Tejedora se convierten en símbolo vivo de la identidad poblana en Acapulco.

La presidente municipal Ariadna Ayala agradeció a la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; el gobernador del estado, Alejandro Armenta; y la secretaria estatal Carla López-Malo Villalón, quienes han abierto espacios para que la riqueza cultural de Puebla brille con fuerza a nivel nacional.

Ariadna Ayala estuvo en la inauguración del stand de Puebla y destacó que cada detalle del Valle de Catrinas proyecta el orgullo de Atlixco, consolidándose como un destino que celebra sus tradiciones y cautiva a visitantes y se suma a toda la riqueza cultural, gastronómica y de tradiciones del estado de Puebla, fortaleciendo el vínculo entre cultura, sabor y hospitalidad en un evento que reúne a todos los representantes del sector turístico a nivel nacional e internacional.

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