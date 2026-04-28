BUAP será sede de la Cátedra “Dra. Matilde Montoya”

Con el objetivo de fomentar vocaciones científicas en niñas y reducir brechas sociales, el Consejo Consultivo Académico del Congreso del Estado de Puebla, integrado por nueve instituciones de educación superior, entre ellas la BUAP, celebrará la Cátedra Magistral e Interinstitucional “Doctora Matilde Montoya”.

La primera sesión se realizará el miércoles 29 de abril a las 11:30 horas en el Salón Barroco del Edificio Carolino de la BUAP, donde las doctoras Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez impartirán la ponencia inaugural, enfocada en biología celular y evolutiva.

El ejercicio académico se llevará a cabo cada tres meses en distintas universidades del estado, con la participación de mujeres destacadas en ciencia, tecnología y arte, como un esfuerzo conjunto entre sectores legislativo, académico, empresarial y sociedad civil. Las sesiones serán transmitidas en vivo por plataformas digitales y SICOM Puebla.

Durante la presentación participaron el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, Ygnacio Martínez Laguna, y el de la UPAEP, Jorge Medina Delgadillo, además de las diputadas María Soledad Amieva Zamora y Ana Laura Gómez Ramírez, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar el conocimiento como un bien público.

La cátedra lleva el nombre de Matilde Montoya, primera mujer en México en obtener el título de médica en 1887, quien abrió camino a la participación femenina en la educación superior pese a los prejuicios sociales de su época.

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