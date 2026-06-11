Volkswagen frenará labores este jueves por partido México vs Sudáfrica

La Volkswagen y su sindicato pactaron frenar labores este jueves para disfrutar el primer partido entre México y Sudáfrica de 1 a 3 de la tarde.

De acuerdo con un comunicado interno del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Volkswagen de México (SITIAW), el paro de labores se realizará sólo al interior de las instalaciones y no deberán abandonarlas.

Una vez que acabe el encuentro de futbol se reanudarán las actividades y deberán de checar su salida de manera normal.

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Este paro se une con la suspensión de clases en escuelas públicas en la entidad poblana para disfrutar la inauguración de la fiesta deportiva que se celebra en México.

El gobernador Alejandro Armenta Mier adelantó que no habrá suspensión de labores en las dependencias de gobierno y las y los servidores públicos podrán seguir los partidos en sus celulares.

En tanto, en el gobierno municipal habrá una pantalla ubicada en el zócalo de la ciudad para disfrutar los 50 partidos del encuentro deportivo.

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