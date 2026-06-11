16.8 C
Puebla City
jueves, junio 11, 2026
Inicio Nacional

Reportan 9 instituciones financieras suplantación de identidad ante Condusef

Por:
Redaccion Oronoticias
-
12
Peso
Foto: Pexels. (Ilustrativa)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que durante el mes de mayo de 2026 recibió nueve reportes de instituciones financieras afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación social, logotipo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

Las instituciones afectadas son todas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas (Sofom ENR) debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres).

Las empresas son: Reale Soluciones de Emprendedores; Tim Value; Avantta Sentir Común; Recursos Morh Capital; Junomx Capital; Financiera Didxazaa; Kapitalmujer; Nextfin; y Build Cap.

Según la Condusef, personas físicas o “empresas” estarían utilizando indebidamente la identidad de estas instituciones a través de medios impresos o digitales para afectar económicamente o engañar a quienes requieren un crédito o servicios financieros.

La dependencia exhortó a la población a verificar que las instituciones con las que contratan productos financieros estén debidamente registradas y a reportar cualquier actividad sospechosa ante la Condusef. La comisión reiteró que todos sus trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Te recomendamos:

Por falta de licencias, clausuran locales en Plaza de la Tecnología

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

IMSS reporta más de 64 mil nuevos empleos en marzo de 2022

Redaccion Oronoticias -

Sheinbaum respetará autonomía de la nueva Suprema Corte

César A. García -