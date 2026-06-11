Reportan 9 instituciones financieras suplantación de identidad ante Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que durante el mes de mayo de 2026 recibió nueve reportes de instituciones financieras afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación social, logotipo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

Las instituciones afectadas son todas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas (Sofom ENR) debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres).

Las empresas son: Reale Soluciones de Emprendedores; Tim Value; Avantta Sentir Común; Recursos Morh Capital; Junomx Capital; Financiera Didxazaa; Kapitalmujer; Nextfin; y Build Cap.

Según la Condusef, personas físicas o “empresas” estarían utilizando indebidamente la identidad de estas instituciones a través de medios impresos o digitales para afectar económicamente o engañar a quienes requieren un crédito o servicios financieros.

La dependencia exhortó a la población a verificar que las instituciones con las que contratan productos financieros estén debidamente registradas y a reportar cualquier actividad sospechosa ante la Condusef. La comisión reiteró que todos sus trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Te recomendamos: