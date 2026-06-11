Entregan apoyos alimentarios a familias en Cuautlancingo

Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria de las familias que más lo necesitan, el presidente municipal Omar Muñoz y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, encabezaron la Primera Entrega de Despensas 2026 en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla para beneficiar a más de mil personas mediante la distribución de cuatro mil 68 despensas.

Gracias al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Cuautlancingo, el Sistema Municipal DIF y el Gobierno del Estado, el padrón de beneficiarios pasó de 564 a mil 17 personas, lo que representa un incremento cercano al 80 por ciento respecto del año anterior, lo que permite ampliar la cobertura de este programa a más familias.

Durante el evento, el presidente municipal Omar Muñoz destacó la importancia de acercar los programas sociales a las comunidades para facilitar el acceso de las familias y garantizar que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más los necesitan.

El alcalde señaló que la realización de las entregas en las juntas auxiliares responde a una petición constante de la ciudadanía y de las autoridades auxiliares, ya que anteriormente las personas beneficiarias debían trasladarse hasta la cabecera municipal para recibir este apoyo, lo que generaba gastos adicionales en la economía familiar.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, por impulsar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.

“Sin mezquindades y sin distinciones, nuestro compromiso es atender a todas y todos los habitantes de Cuautlancingo”, dijo.

Por su parte, Tere Alfaro reafirmó el compromiso del Sistema Municipal DIF para impulsar acciones que contribuyan al bienestar de las familias, “pues una alimentación adecuada es fundamental para mejorar la calidad de vida de niñas y niños, personas con discapacidad, pacientes con cáncer y adultos mayores”.

Finalmente, Rigoberto Ortiz Osorio, delegado de la Microrregión 09, reconoció la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para ampliar la cobertura de los programas alimentarios y beneficiar a un mayor número de familias en situación de vulnerabilidad.

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