Dos motociclistas resultan heridos tras derrapar en Acajete

Dos motociclistas sufrieron un fuerte accidente durante la tarde de este miércoles sobre la carretera que conecta La Magdalena con San Jerónimo Ocotitlán, en el municipio de Acajete, quedando heridos.

De acuerdo con los reportes, los tripulantes perdieron el control de la unidad cuando circulaban por la vialidad a exceso de velocidad. Derraparon varios metros y cayeron sobre la carpeta asfáltica, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia.

Paramédicos llegaron al lugar tras el llamado a los números de emergencia para brindar atención a los lesionados, quienes afortunadamente solo presentaron golpes y raspaduras leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Autoridades exhortaron a los motociclistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y utilizar equipo de protección para prevenir accidentes.

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