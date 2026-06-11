Joven muere aplastado por camioneta tras volcadura en Jonotla

Un trágico accidente sobre la carretera estatal Cuetzalan–Ayotoxco de Guerrero, a la altura de la comunidad de San Antonio Rayón, dejó como saldo una persona sin vida y una más lesionada.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del lugar conocido como Puente Michate, ubicado en el municipio de Jonotla, cuando una camioneta Nissan Frontier color rojo, tipo estaquitas, con placas del estado de Puebla, volcó mientras circulaba cargada con hoja de maíz.

Testigos señalaron que la camioneta presuntamente circulaba a exceso de velocidad y que, al llegar a dicho punto, el conductor perdió el control de la unidad, la cual quedó volcada sobre su lado izquierdo. El hoy occiso viajaba en la parte trasera de la camioneta, sobre la carrocería, por lo que tras la volcadura fue aplastado por la misma unidad y perdió la vida de manera instantánea.

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Tras el llamado a elementos de seguridad, al lugar acudieron cuerpos de emergencia de Ayotoxco de Guerrero, quienes encontraron al conductor con diversas lesiones y a un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica sin signos vitales. De inmediato, elementos de Seguridad Pública acordonaron la zona conforme al protocolo correspondiente.

El conductor fue trasladado al Hospital General de Ayotoxco de Guerrero para recibir atención médica y permanecer bajo observación.

Edil de Tenampulco es dueño de camioneta

Minutos después arribó al sitio Juan Carlos Escalona Pérez, presidente municipal de Tenampulco, quien señaló ser propietario de la unidad y manifestó que las personas que viajaban en ella eran trabajadores a su cargo.

Minutos más tarde, familiares identificaron a la víctima como José Guillermo “N”, de 21 años, con domicilio en la colonia El Arenal.

Elementos de la Policía Estatal de Caminos realizaron las diligencias correspondientes y el peritaje del hecho, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado efectuó el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense de Teziutlán.

Por su parte, familiares del joven fallecido solicitaron que se esclarezcan los hechos y que se brinde apoyo a los deudos, toda vez que la víctima se encontraba realizando actividades laborales al momento del accidente.

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