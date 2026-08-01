Puebla brinda apoyo a paciente repatriado de EU a Tecamachalco

Como parte del compromiso con la atención de las y los poblanos, el Gobierno del Estado, a través del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), brindó apoyo para el traslado terrestre de un connacional repatriado desde el estado de Illinois, Estados Unidos, a su municipio de origen, Tecamachalco.

El paciente, de 47 años, presenta diagnóstico de neoplasia maligna de columna vertebral y paraplejia incompleta, por lo que continuará con atención médica especializada en territorio poblano.

El Consulado General de México en Chicago gestionó la repatriación del connacional, quien carecía de los recursos económicos para cubrir su regreso al país y recibió apoyo para la emisión de un documento de viaje, así como para su traslado en un vuelo comercial con destino a la Ciudad de México la madrugada de este sábado.

A su arribo a la capital del país, una ambulancia del SUMA realizó el traslado del paciente hasta su domicilio en Tecamachalco, donde continuará con la atención médica correspondiente en territorio poblano.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reafirma su coordinación con las autoridades federales y consulares para garantizar el acceso a servicios de salud y brindar apoyo a las y los poblanos que requieren atención médica especializada al regresar al país.

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