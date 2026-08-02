Volcadura en Tepeojuma moviliza a servicios de emergencia

Un accidente vehicular ocurrido la tarde de este domingo en el municipio de Tepeojuma dejó personas lesionadas y una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El hecho ocurrió en el kilómetro 2 del libramiento a Tepeojuma, hasta el momento se desconocen las causas del accidente, aunque testigos señalaron que el conductor perdió el control de la unidad y quedó completamente volcado con las llantas hacia arriba, dejando personas lesionadas sin que se sepa un número estimado.

Tras el percance, testigos solicitaron el apoyo urgente de una ambulancia para brindar atención prehospitalaria a las víctimas, mientras cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para atender la situación. Las autoridades no han informado el número de personas lesionadas ni las causas que originaron el accidente.

En estos momentos, la circulación en la zona es afectada por las maniobras de auxilio, por lo que se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, disminuir la velocidad y ceder el paso a las unidades de emergencia.

El alcalde de Tepeojuma, Gustavo Sánchez, mencionó que ya se atiende a los heridos y exhortó a los conductores a tomar precauciones, ya que el vehículo siniestrado abarca un carril.

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