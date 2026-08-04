San Pedro Cholula retiran 52 cámaras de videovigilancia instaladas sin permiso

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), retiró 52 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en bienes públicos y de competencia federal.

El operativo se realizó este domingo con el objetivo de prevenir que dichos dispositivos fueran utilizados con fines ilícitos y garantizar el uso adecuado de la infraestructura pública.

Los equipos fueron localizados en las juntas auxiliares de San Matías Cocoyotla, Santiago Momoxpan y San Cristóbal Tepontla, así como en los barrios de Santiago Mixquitla, Jesús Tlatempa y Santa María Xixitla. Todos los dispositivos se encontraban en postes sin contar con la autorización, permiso o concesión correspondiente, lo que representaba un uso indebido de bienes públicos y de infraestructura de competencia federal.

La SSC Cholula reafirmó su compromiso de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y proximidad social en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

El gobierno municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reiteró su alineación con la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la estrategia de seguridad del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta.

La dependencia recordó a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, puede comunicarse a la línea directa 22 22 47 05 62 o a los números de WhatsApp 22 13 48 43 24 y 22 25 66 27 26.

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