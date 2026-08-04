Armenta encabeza Jornada Integral en San Sebastián de Aparicio

Con servicios médicos especializados, programas alimentarios, apoyos de obra comunitaria y atención integral para las familias, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la Jornada Integral “Por Amor a las Familias” en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, donde reafirmó que estas localidades, inspectorías y rancherías son una prioridad para el Gobierno del Estado.

En el marco de los 600 días de trabajo permanente de la administración estatal, Armenta Mier destacó que desde el primer día de gobierno se mantiene el compromiso de acercar programas y servicios directamente a quienes menos tienen, mediante una política social humanista coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario señaló que la Jornada Integral “Por Amor a las Familias” constituye una de las estrategias de mayor alcance para garantizar el bienestar de las y los poblanos, al reunir en un solo espacio servicios gratuitos de salud, asistencia social, alimentación, registro civil, orientación y programas gubernamentales. Informó que estas jornadas recorren las diferentes regiones del estado para facilitar el acceso de la población a consultas de medicina general, mastografía, ultrasonido, colposcopía, Papanicolaou, laboratorio clínico, salud mental, electrocardiograma, densitometría ósea, vacunación, consultas psicológicas, farmacia, ambulancia de traslado y diversos trámites, lo que evita que las familias tengan que desplazarse a otros municipios para recibir atención.

Durante el evento, el gobernador destacó que el Programa de Obra Comunitaria fortalece el desarrollo de las juntas auxiliares mediante la organización de comités ciudadanos encabezados por mujeres tesoreras, además de ampliar sus reglas de operación para incorporar acciones de seguridad, rehabilitación de espacios deportivos, infraestructura hidráulica, mantenimiento de vialidades y obras prioritarias.

Recordó que en 2025 el programa realizó más de 4 mil obras comunitarias con una inversión de mil millones de pesos, mientras que este año cuenta con mil 500 millones de pesos para ejecutar 6 mil obras, además de iniciar con anticipación la planeación de proyectos para garantizar que los recursos lleguen oportunamente a todas las comunidades del estado.

El director general del Sistema Estatal DIF, Carlos Ochoa, informó que como parte de esta primera jornada se entregaron 41 mil 244 despensas del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, con una inversión de 17 millones 785 mil 336.67 pesos, en beneficio de 13 mil 748 personas; además de 14 mil 49 despensas del Programa Alimentario Primeros 1,000 Días y Primera Infancia, con una inversión superior a 6.6 millones de pesos, destinadas a 2 mil 7 beneficiarios. Asimismo, se otorgaron cinco apoyos del Programa Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla”, por 327 mil 231.88 pesos, para el equipamiento de una Estancia de Día y la rehabilitación de cuatro Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC), en beneficio de 333 niñas y niños, además de 100 apoyos económicos para personas cuidadoras de pacientes con diagnóstico de cáncer, con una inversión de 600 mil pesos.

La secretaria de Salud, María del Rocío Rodríguez Juárez, destacó que estas jornadas acercan tecnología médica especializada y servicios preventivos a las comunidades, con énfasis en la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, vacunación y atención médica integral. Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, subrayó que la coordinación entre dependencias estatales y federales permite llevar beneficios directamente a las familias poblanas, mientras que el delegado federal de Programas para el Desarrollo, Rodrigo Abdala, reconoció el trabajo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado para fortalecer la salud preventiva y el bienestar social. En ese mismo sentido, Alejandro Armenta Mier reiteró que la coordinación institucional permite democratizar los recursos públicos y garantizar que lleguen primero a quienes más los necesitan.

El Gobierno del Estado reafirma que el desarrollo de Puebla inicia desde sus comunidades y juntas auxiliares, por lo que continuará fortaleciendo la presencia institucional en territorio mediante estrategias integrales que acerquen salud, alimentación, infraestructura, deporte, educación y bienestar. Con una visión alineada a los principios de la Cuarta Transformación, la administración estatal mantiene un trabajo permanente para impulsar el desarrollo con justicia social, fortalecer la seguridad, mejorar la calidad de vida de las familias y garantizar que ninguna comunidad quede al margen del progreso.

Habitantes beneficiados por la jornada reconocieron el impacto de estas acciones en sus comunidades. Reinaldo Torres Pérez destacó que los servicios médicos gratuitos representan un respaldo importante para personas con enfermedades crónicas y familias con recursos limitados, María Xóchitl Mendoza valoró que los apoyos lleguen directamente a personas adultas mayores y con discapacidad, mientras que Gabriela Chávez expresó que estas jornadas permiten conocer nuevos programas gubernamentales y acercar beneficios a las colonias y juntas auxiliares. Sus testimonios reflejan el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una administración cercana, sensible y presente en el territorio para atender con hechos las necesidades de las y los poblanos.

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