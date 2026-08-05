San Pedro Cholula rehabilita cancha y jardines en Casa del Abue

Con el compromiso de fortalecer los espacios destinados al bienestar de las personas adultas mayores, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través del DIF Municipal, inauguró la rehabilitación de la cancha de cachibol, así como la recuperación de jardines y áreas al aire libre de la Casa del Abue.

El acto fue encabezado por la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, quienes reafirmaron su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

La rehabilitación fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Voluntariado del DIF Municipal y el ingeniero Omar Álvarez Cendejas, quien donó el proyecto ejecutivo y la mano de obra para la ejecución de la obra, haciendo posible la transformación de un espacio que hoy ofrece mejores condiciones para las y los usuarios de la Casa del Abue.

Con esta intervención, las personas adultas mayores cuentan ahora con instalaciones más seguras, dignas y funcionales para la práctica de actividades físicas, la convivencia y el desarrollo de actividades que favorecen un envejecimiento activo, saludable y con mayor bienestar.

En su mensaje, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, destacó que las personas adultas mayores merecen todo el respeto y reconocimiento, ya que representan la experiencia, los valores y el legado de las familias cholultecas.

“Son nuestros seres queridos, son el motor de la transformación. Gracias a ellas y ellos somos lo que hoy somos; por eso, desde el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula les decimos fuerte y claro: los queremos mucho”, expresó.

Asimismo, reconoció la suma de esfuerzos que hizo posible esta rehabilitación, destacando la importancia de la participación ciudadana y del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno para generar beneficios permanentes para la comunidad.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, agradeció el respaldo de la presidenta municipal para hacer posible que la Casa del Abue cuente con espacios exclusivos para las personas adultas mayores, priorizando la dignificación de sus instalaciones y la reubicación de otras áreas, con el propósito de brindar un entorno más cómodo, funcional y adecuado para quienes diariamente hacen uso de este recinto.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula y el DIF Municipal reiteran su compromiso de seguir impulsando proyectos que fortalezcan la inclusión, promuevan el bienestar y garanticen espacios dignos para el desarrollo integral de las personas adultas mayores, consolidando una ciudad que reconoce, respeta y valora a este importante sector de la población.

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