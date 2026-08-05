México, segundo mayor exportador mundial de insumos para IA: Banco Mundial

México se consolidó como el segundo mayor exportador mundial de insumos utilizados para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, únicamente por detrás de China, de acuerdo con un informe del Banco Mundial.

El documento destacó que el país ha fortalecido su presencia gracias al crecimiento de manufacturas de componentes tecnológicos y a sus exportaciones.

El reporte señala que productos como equipos electrónicos, dispositivos de cómputo, semiconductores y otros componentes especializados fabricados en México son fundamentales para la infraestructura que permite el funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial, lo que refleja la importancia que ha adquirido el país como proveedor estratégico.

Te puede interesar: Messi dona 80 mil euros a Madrid tras afectaciones por incendios

NUEVO INFORME | Los países que actúen ahora estarán mejor posicionados para usar la IA para mejorar la salud, la educación y las oportunidades económicas para millones de personas.



La clave: adoptar, adaptar e invertir en las capacidades necesarias.



Lee el nuevo Informe sobre… pic.twitter.com/yzFUGHBeIV — Banco Mundial (@BancoMundial) August 4, 2026

El desarrollo de la industria se ha fortalecido gracias al ingreso de inversión extranjera y al incremento de parques industriales en diversas regiones del país. Empresas del sector tecnológico han incrementado su interés por establecer operaciones en México debido a su ubicación geográfica, la red de tratados comerciales y la capacidad de la industria manufacturera.

Especialistas consideran que este avance representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones, generar empleos de mayor valor agregado e impulsar el desarrollo de sectores vinculados con la innovación. Además, la tendencia podría fortalecer la competitividad de México dentro del proceso de relocalización de empresas, también conocido como nearshoring.

El Banco Mundial señaló que conservar esta posición requerirá impulsar la capacitación de personal especializado, fomentar la innovación tecnológica y fortalecer la infraestructura digital. Estas acciones permitirán que el país también incremente su participación en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Editor: Arturo Medina

Te recomendamos: