Gobierno mantiene mesa de diálogo por “Ley Casco”

El Gobierno de Puebla mantiene abierta una mesa de diálogo con motociclistas para escuchar sus inquietudes sobre la implementación de la llamada Ley Casco, cuyo objetivo es fortalecer el control y registro de dicho tipo de vehículos.

Así lo señaló el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien aseguró que la presencia de “bikers” en el CIS de Angelópolis se debió a la segunda mesa de trabajo que realiza el gobernador Alejandro Armenta Mier con dicho sector, y en la que participan las secretarías de Movilidad y Transporte, Seguridad Pública y Gobernación.

Indicó que, la administración estatal está abierta a construir acuerdos y atender las inquietudes de motociclistas, pero recalcó que la colocación del código QR pretende mejorar el registro de motocicletas y de sus conductores para facilitar su identificación.

Lo anterior, al señalar que el 50 por ciento de los delitos cometidos en el estado se realizan utilizando motocicletas.

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