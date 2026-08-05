José Luis García: no se debatirán opiniones en “Derecho de Réplica”

Con el programa Derecho de Réplica inicia una nueva etapa de diálogo, información, libertad de expresión, contraste e intercambio de información, destacó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, al presentar el contenido que se transmitirá los martes de 5 a 6 pm por el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM). Explicó que esta herramienta permitirá combatir la infodemia, la desinformación y las calumnias.

El coordinador subrayó que el Gobierno del Estado ejercerá su derecho de réplica y defenderá los derechos de las audiencias para responder y contrastar datos con información fidedigna. Precisó que el objetivo no será debatir opiniones, sino presentar evidencias, “porque una ciudadanía informada toma buenas decisiones”, señaló.

José Luis García Parra enfatizó que este ejercicio representa el derecho a la verdad, porque las y los poblanos merecen conocer lo que sucede en la entidad. Indicó que algunos medios de comunicación y sicarios digitales construyen narrativas que no corresponden a la realidad. “Negocio que se les estará cayendo, porque lucran con la mentira y con la desinformación. Ese negocio económico y político pues lo vamos a ir desarmando”, enfatizó.

Recordó que este espacio tiene fundamento en el artículo 6o. de la Constitución Mexicana, el cual establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Asimismo, esta estrategia se encuentra alineada con la política de fortalecimiento del derecho a la información que impulsa el Gobierno de México. En ese sentido, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene abierta, hasta el próximo 21 de agosto, la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, derivados de la Ley de Telecomunicaciones. Dicho ejercicio promueve el acceso a información plural y oportuna, la clara separación entre contenidos informativos y de opinión, así como criterios para garantizar los derechos de las audiencias en los servicios de radio y televisión, a través del sitio portal.crt.gob.mx/consultapublica.

Como ejemplo, explicó que una televisora local difundió una narrativa sobre un supuesto deterioro económico en Puebla; sin embargo, información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), ubicó a la entidad en el quinto lugar nacional en crecimiento económico general durante el primer trimestre de 2026, con un incremento anual de 3.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Además, la Ciudad de México, Puebla y Quintana Roo encabezaron el crecimiento del comercio al por menor en México al registrar los mayores incrementos anuales en ventas minoristas y consumo interno durante los primeros meses de 2026.

García Parra afirmó que estos indicadores reflejan una tendencia positiva que se fortalecerá con las acciones en materia de deporte, educación, turismo y cultura que impulsa el Gobierno del Estado, en concordancia con la visión de Humanismo Mexicano del gobierno federal.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, señaló que la tasa de desocupación en Puebla es del 1.89 por ciento, inferior a la media nacional de 2.65 por ciento, que posiciona a la entidad con menor desocupación del país y la segunda en reducción anual. Además, se realizan ferias de empleo cada 15 días para actualizar vacantes de empresas, y se suman oportunidades laborales en el extranjero, con más de 100 mil vacantes en México y 200 mil en Estados Unidos y Canadá, con salarios competitivos.

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