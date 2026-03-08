Inauguran el Centro LIBRE-Casa Carmen Serdán de Zacatlán

Para fortalecer el liderazgo, la seguridad y la presencia social de las poblanas, el Gobierno del Estado de Puebla llevó a cabo el foro “Desde nuestra historia, liderazgos que hicieron posible el cambio”. Asimismo, la Secretaría de las Mujeres realizó el corte de listón del Centro LIBRE-Casas Carmen Serdán en Zacatlán. Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, resaltó el compromiso de la administración estatal con el bienestar y la autonomía de la población femenina. “Nuestro gobernador Alejandro Armenta Mier ha sido claro al colocar a las mujeres en el centro de las decisiones públicas, porque cuando ellas avanzan, avanza toda la sociedad”, afirmó.

Como parte de la jornada, se realizó la inauguración del Centro LIBRE del municipio, recinto destinado a brindar acompañamiento, orientación y respaldo institucional. Este espacio facilita el acceso a servicios que promueven el ejercicio de derechos, el desarrollo personal y el fortalecimiento de la autonomía.

Posteriormente, se desarrolló el foro de análisis sobre el papel femenino en los procesos de transformación social y su aportación en distintos ámbitos de la vida pública y comunitaria.

En su intervención, la presidenta municipal de Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo, destacó la relevancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar iniciativas en favor de la igualdad. “Cuando los tres órdenes de gobierno trabajamos de forma conjunta, generamos más oportunidades y mejores condiciones para que ellas participen, se desarrollen y ejerzan plenamente sus derechos”, expresó.

Con estas iniciativas, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva y al desarrollo integral, en coordinación con la estrategia nacional encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

