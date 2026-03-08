Puebla reafirma respeto a la libre manifestación este 8M

El Gobierno del Estado de Puebla respalda el Protocolo de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México para garantizar el respeto pleno a la protesta social y a las diferentes movilizaciones programadas para el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo.

La Secretaría de Gobernación estatal implementará el Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, con el objetivo de actuar con una visión humanista durante las movilizaciones sociales de este domingo.

En este contexto, el Gobierno del Estado privilegia el diálogo para que el 8M sea una jornada de expresión libre y segura para las asistentes de distintas edades; y no discrimina ni criminaliza la protesta social.

Cabe señalar que los protocolos priorizan la prevención y el diálogo, para evitar las confrontaciones entre manifestantes y terceros, por lo que el Gobierno del Estado de Puebla asume este compromiso.

Decálogo para la atención y gestión de la protesta pacífica

México es un país de hombres y mujeres libres de manifestar sus ideas, reunirse y expresarse del modo que decidan. El Gobierno de México respeta el derecho de todas las personas, especialmente cuando disienten o son minorías. El Gobierno de México no discrimina ni criminaliza la protesta social. El Gobierno de México garantiza la libertad de expresión, sin afectar los derechos de terceros ni promover la guerra, el odio o la violencia. Se debe privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos siempre, especialmente cuando hay tensiones entre la libertad de expresión y los derechos de terceros, incluso cuando sea legal usar la fuerza pública o las personas manifestantes no estén dispuestas a dialogar. Siempre se debe privilegiar el diálogo. Los derechos de manifestación, expresión y reunión no son condicionables. Jamás se usará la fuerza pública para reprimir, agredir o afectar de cualquier manera a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica. El Gobierno de México salvaguardará la integridad física, los bienes y la seguridad personal de las personas manifestantes y terceros. Se garantiza y respeta la labor de periodistas y comunicadores durante las manifestaciones, reuniones o cualquier forma de protesta social. Los protocolos, planes operativos y capacitaciones de los cuerpos de seguridad de México para atender la protesta social de las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores deben priorizar las acciones de prevención y el diálogo, para evitar las confrontaciones entre manifestantes y terceros.

