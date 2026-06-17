Al inaugurar la cancha de fútbol 11 del “Mundial Social” en el Polideportivo José María Morelos y Pavón, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la transformación de espacios públicos constituye una de las principales estrategias para atender las causas de la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades. Señaló que cada obra destinada al deporte representa una inversión en la niñez y la juventud, al ofrecer entornos seguros que promueven la convivencia, la salud, la disciplina y la construcción de un mejor futuro.

Armenta Mier afirmó que cada vez que una niña, un niño o un joven toma un balón, y en cada ocasión que una madre o un padre acompaña a sus hijos a una actividad deportiva, artística o cultural, se fortalece la prevención social y se reducen las posibilidades de que la delincuencia influya en sus vidas.

En representación del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, el director del Sistema Nacional del Deporte (SINADE), Marco Antonio Arriola Valenzuela, expresó que esta cancha representa mucho más que una obra de infraestructura.

Subrayó que simboliza una visión de país que reconoce al deporte como una herramienta de transformación social, construcción de comunidad y generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Asimismo, reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier y el compromiso del Ayuntamiento de Puebla para impulsar acciones que fortalecen el bienestar colectivo mediante el acceso a instalaciones deportivas de calidad.

Por su parte, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, José Alfonso Iracheta Carroll, informó que el Gobierno Federal destinó dos mil millones de pesos para la intervención de espacios deportivos a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). Precisó que la Estrategia “Mundial Social”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reúne esfuerzos de la SEDATU, CONADE, gobiernos estatales y municipales.

Detalló que la construcción de esta cancha forma parte de un paquete de 27 nuevos espacios deportivos, de los cuales 23 corresponden a fútbol 5, tres a fútbol 7 y uno a fútbol 11, además de cinco rehabilitaciones de multicanchas distribuidas en 30 municipios. Destacó también la calidad de los materiales utilizados, los cuales garantizan mayor durabilidad frente a las condiciones climáticas.

La representante del Gobierno de México para la organización de la fiesta mundialista, Gabriela Cuevas Barrón, resaltó que el principal legado consiste en brindar a niñas, niños y jóvenes oportunidades para su formación deportiva. Indicó que una cancha genera comunidad, disciplina, trabajo en equipo, unidad y mejores condiciones de salud. Además, informó que el programa contempla la entrega de mil 200 canchas en todo el país.

En su intervención, el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, destacó la importancia de esta cancha para las infancias y juventudes, resaltó que esta iniciativa busca fomentar el arte, la cultura y el deporte para mejorar la sociedad en el estado y en el país.

A nombre de la ciudadanía, la integrante del Comité de Obra Comunitaria (COBI), Blanca Sepúlveda Flores, agradeció el respaldo de la SEDATU y la CONADE para fortalecer la confianza entre instituciones y población. De igual forma, el presidente de la Asociación de Fútbol de Puebla, Braulio Casco; la entrenadora Jacqueline González; y los jóvenes deportistas Leonel Gaspariano Torres y Liliana Izumi Sánchez Sarmiento coincidieron en que la renovación de estos espacios impulsa la convivencia, la salud, el desarrollo de talentos y la construcción de proyectos de vida para las nuevas generaciones.

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