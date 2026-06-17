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miércoles, junio 17, 2026
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Pepe Chedraui fortalece trabajo con ediles auxiliares

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Foto: Gobierno de la Ciudad.

Reconociendo el esfuerzo y compromiso que las y los ediles auxiliares ponen al servicio de sus comunidades, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, sostuvo una reunión para dialogar sobre las necesidades de estas demarcaciones y los desafíos que enfrentan día a día.

Durante el encuentro, convivió con cada una y cada uno de los ediles, donde refrendó su compromiso y responsabilidad con las familias poblanas, así como el interés de mantener la coordinación de trabajo.

Posteriormente, las y los ediles acompañaron al alcalde a la inauguración de la modernización de 249 luminarias con tecnología LED en las inspectorías: La Libertad Tecola, La Paz Tlaxcolpan y San José El Rincón, donde anunció que el Gobierno de la Ciudad alcanzó las 33 mil luminarias en toda la capital, a través del Programa Puebla Brilla.

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