Más de 17 mil vacantes disponibles en la Feria del Empleo de Puebla

Como parte de la visión del presidente municipal, Pepe Chedraui, para impulsar el desarrollo económico y generar más oportunidades para las y los poblanos, el Gobierno de la Ciudad llevó a cabo la 7.ª. Feria de Empleo “Conectando Talento”, organizada de manera coordinada entre la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Economía y Turismo.

En su mensaje, el alcalde explicó que, lo que va de la administración, las acciones de vinculación laboral han permitido conectar a más de 17 mil personas con oportunidades de trabajo. Estimó que alrededor del 35 por ciento de las personas que han asistido fueron contratadas, lo que equivale a cerca de 6 mil personas empleadas, consolidando una estrategia que impulsa la productividad y el crecimiento económico de Puebla capital.

Afirmó que estas acciones se han llevado a cabo de forma coordinada con el gobierno del estado y el federal con el objetivo de seguir vinculando a más personas en el ámbito laboral y generar oportunidades de desarrollo económico y laboral.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, destacó que gracias a la suma de esfuerzos con la Secretaría de las Mujeres, el Servicio Nacional de Empleo (SNE), las empresas, cámaras, universidades y organismos aliados, en esta 7.ª Feria de Empleo, hay más de 17 mil vacantes abiertas, que confirman la labor que se ha realizado durante las seis Ferias de Empleo previas en esta administración.

Agradeció a las y los buscadores de empleo, así como a las decenas de empresas y organismos que acuden a esta Feria de Empleo y que ocupan este servicio del gobierno municipal, para encontrar al talento que necesitan.

Durante la inauguración, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, reconoció el trabajo conjunto con el secretario de Economía y Turismo, Jaime Raúl Oropeza, para acercar oportunidades laborales y fortalecer el vínculo entre las empresas y las personas buscadoras de empleo.

Destacó que estos espacios representan una oportunidad para que juventudes, madres y padres de familia, mujeres que buscan reincorporarse al mercado laboral y personas que desean iniciar una nueva etapa profesional puedan acceder a empleos formales que contribuyan a su bienestar y desarrollo.

Asimismo, subrayó que desde la Secretaría de las Mujeres se impulsa una visión de igualdad de oportunidades, al considerar que la autonomía económica es una herramienta fundamental para que las mujeres desarrollen su proyecto de vida con mayor libertad e independencia.

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