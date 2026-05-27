Pepe Chedraui inicia pavimentación de la calle 5 Oriente en El Salvador

Como parte de las acciones de la estrategia #CallesAl100 del Gobierno de la Ciudad, el presidente municipal Pepe Chedraui, dio inicio a los trabajos de pavimentación de la calle 5 Oriente en la colonia El Salvador, los cuales beneficiarán a más de 14 mil 800 habitantes.

En su mensaje, el edil mencionó que su administración mantiene el compromiso de impulsar obras integrales que respondan a las necesidades reales de las y los poblanos, por medio de la mejora de la movilidad, la seguridad y la conectividad en distintas zonas de la capital poblana.

Adicionalmente, el alcalde comentó que se trabaja en estrecha coordinación con la federación y el gobierno estatal en la mejora de las vialidades de Puebla Capital.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que durante los trabajos se ejecutarán acciones de construcción de subrasante, base hidráulica, guarniciones, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias, en una superficie total de 4 mil 153 metros cuadrados.

La pavimentación de la calle 5 Oriente beneficiará directamente a colonias como: El Salvador, Amaluquilla y La Palma. Además, de fortalecer la movilidad en una zona donde diariamente transitan estudiantes, comerciantes y familias.

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