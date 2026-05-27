IBERO Puebla firma convenio para la práctica de pádel

La Comunidad Universitaria de la Universidad Jesuita, convencida de que la vinculación es la clave para la transformación y el crecimiento, celebró una firma de convenio con el Club Invicto Pádel, un complejo deportivo que reafirma su convicción con el deporte en las juventudes y sus beneficios para la vida.

El acuerdo establece un esquema de beneficios exclusivos para las y los Gansos IBERO Puebla, además de oportunidades de prácticas profesionales en este espacio que combina infraestructura deportiva de primer nivel con una comunidad activa y en crecimiento.

De igual forma, el convenio contempla un esquema de intercambio de visibilidad entre ambas instituciones y el impulso conjunto a torneos y eventos deportivos, así como la conformación del equipo representativo de pádel de la Casa de Estudios.

Esta firma se llevó a cabo con la participación de las autoridades universitarias y del centro deportivo, así como con la presencia de egresados padelistas. Además de inaugurar el espacio con un reñido juego, el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, puso en palabras la algarabía de que los Gansos tengan un nuevo nido.

“Esta afortunada asociación nos permite cumplir con una dimensión más de la formación de nuestros estudiantes y de nuestra Comunidad Universitaria: mente sana en cuerpo sano”: Dr. Alejandro E. Guevara.

“El pádel es más que un deporte; es una ocasión para, conforme a lo que dice nuestra campaña universitaria, Ser y hacer comunidad”, expresó el titular de la Rectoría, quien auguró un éxito seguro a esta alianza, que permite extender el momento IBERO Puebla más allá del campus.

La Mtra. Aurora Berlanga Álvarez, directora general de Vinculación, también explicó que este convenio es una muestra de congruencia con la misión universitaria, pues se suman voluntades que “creen en que la formación física, el goce y el disfrute a través de hacer ejercicio tienen que ver como un elemento fundamental para modificar la calidad de vida de las personas”.

Y agregó: “Por eso nos quisimos sumar, para tener comunidades más sanas y preparadas que no solo se conocen en las aulas, sino en espacios como estos, que nos permiten otra forma de crecimiento muy cercana”.

Entre palabras calurosas y agradecimientos, la Comunidad de Invicto Pádel también estrechó sus vínculos con la Universidad a través de las palabras del Lic. Gabriel Goycoolea Suárez, miembro del consejo de Administración. “Hoy celebramos con alegría la firma de un convenio de colaboración, resultado de un esfuerzo conjunto y una visión compartida: fomentar no solamente la práctica deportiva, sino también la convivencia, la unión y el fortalecimiento de los valores que el deporte representa”.

Con este momento, ambas instituciones sellaron una convivencia para la posteridad, en la que la vida plena, el espíritu comunitario y el desarrollo constante de aptitudes y habilidades para la vida serán la pauta para esta relación estratégica armoniosa y sólida.

Por parte de la IBERO Puebla estuvieron presentes en la firma el Mtro. Conrado Zepeda Miramontes, SJ, miembro de la Consulta Jesuita de la Universidad; el Dr. José Cervantes Sánchez, director general del Medio Universitario; el Mtro. José Enrique Ríos Vergara, directora general de Administración y Finanzas; la Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general Académica, y la D. I. Belén González Posada, egresada y padelista. Por parte de Invicto Pádel, asistieron el Lic. Miguel Ángel Cordero Sánchez, gerente general del Club, y el Ing. Francisco Cardoso Fernández, miembro del consejo de Administración.

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