Congreso abre diálogo para reconocer al magisterio poblano

El Congreso del Estado de Puebla, a través de la Comisión de Educación de la LXII Legislatura, que preside la diputada Floricel González Méndez, llevó a cabo el foro “Dignidad y Protección Docente: Revalorización del magisterio poblano en el proceso educativo”, con el propósito de abrir un espacio de diálogo institucional, plural y participativo para escuchar las experiencias, problemáticas y propuestas del sector educativo.

Durante el mensaje de bienvenida, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, destacó que el Congreso se caracteriza por contar con diputadas y diputados de territorio y de cercanía con la ciudadanía; además, refrendó el compromiso de mantener abiertos los espacios de diálogo y construcción conjunta con el magisterio para fortalecer los marcos jurídicos en materia educativa, que promuevan el bienestar social.

Por su parte, la diputada Floricel González Méndez destacó que el foro representa un ejercicio de apertura y construcción colectiva, en el que la voz de las y los participantes se convierte en el eje central para generar propuestas y coincidencias en favor del magisterio poblano. Señaló que las relatorías y conclusiones serán revisadas con seriedad, sentido técnico y cuidado jurídico, con el objetivo de identificar aportaciones que fortalezcan el trabajo legislativo.

Como parte de las participaciones temáticas, la secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado, Laura Artemisa García Chávez, presentó el tema “Bienestar y comunidad educativa”; por su parte, José Luis González Morales, secretario general de la Sección 23 del SNTE, abordó el tema “Experiencias del aula: dignidad y reconocimiento de la labor docente”; mientras que Raúl Alfredo Gómez Palacios, secretario general de la Sección 51 del SNTE, expuso el tema “Propuestas del magisterio: corresponsabilidad para fortalecer la función docente”.

Al evento asistieron las y los diputados María Soledad Amieva Zamora, Marcos Castro Martínez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Ana Laura Gómez Ramírez, Azucena Rosas Tapia, Celia Bonaga Ruiz, Julio Miguel Huerta Gómez, Fedrha Isabel Suriano Corrales y Angélica Patricia Alvarado Juárez, así como autoridades educativas, representantes del magisterio poblano, maestras, maestros y especialistas en el tema.

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