Sheinbaum invita a informe de Rendición de cuentas el domingo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó al pueblo de México a su informe de Rendición de cuentas. Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria, que se realizará el domingo 31 de mayo, a las 10:00 horas, en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México y que se replicará en todas las plazas públicas del país, para celebrar los dos años del triunfo del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación” y para reafirmar la defensa de la soberanía nacional.

“Por cierto, el domingo es en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad”, informó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que a dos años del triunfo que la llevó al Gobierno de México, sigue firme en su compromiso con el pueblo y con los principios del movimiento de Transformación.

“Seguimos con el compromiso que hicimos con ellos: que no robamos, que no mentimos y que nunca los vamos a traicionar, a ellos y a los que no votaron por nosotros también. Nunca vamos a traicionar al pueblo, nunca”, enfatizó.

Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria.



Rendición de cuentas a dos años del triunfo.



Acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum.



Este 31 de mayo, 10:00 hrs en el Monumento a la Revolución y en las plazas públicas de los 31 estados.#LaHonestidadDaResultados pic.twitter.com/uPe9MjS7U8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 27, 2026

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