Supervisan diversos puntos de Puebla capital tras lluvias

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, supervisó desde las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) el monitoreo de distintos puntos de la capital poblana tras las lluvias registradas la tarde del martes 26 de mayo, con el objetivo de brindar atención oportuna a la ciudadanía.

Junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, el alcalde reiteró el trabajo que realiza el Gobierno de la Ciudad para fortalecer la capacidad de respuesta inmediata en zonas identificadas como prioritarias.

A través de drones y herramientas tecnológicas, se verificaron vialidades y puntos con acumulación de agua para reforzar las acciones preventivas en beneficio de las y los ciudadanos.

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