Félix Pallares recorre colonia Universidades para reforzar seguridad

A fin de establecer vínculos de proximidad con la ciudadanía, con el objetivo de mantener entornos libres de conductas con apariencia de delito y siguiendo las instrucciones del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, recorrió calles de la colonia Universidades, donde escuchó a las y los vecinos sobre las necesidades en materia de seguridad.

En esta ocasión, el titular de la SSC, realizó una caminata por calles de la referida colonia, junto a vecinas y vecinos, así como el presidente de la colonia, Óscar Leonel Romero Ramírez, quienes dieron a conocer algunas zonas que consideran vulnerables, solicitando la intervención de la autoridad municipal mediante estrategias de prevención, medidas de autocuidado y acciones de vigilancia.

Próximamente, en esta zona, serán colocadas cámaras de videovigilancia, las cuales estarán conectadas de forma directa a la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), con la finalidad de monitorear y brindar respuesta oportuna a las solicitudes de apoyo de la ciudadanía.

De esta forma, la SSC refrenda el compromiso de reforzar la proximidad social y la atención ciudadana, con acciones que reconstruyan el tejido social y generen entornos seguros para las familias poblanas.

