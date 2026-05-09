Conciertos de BTS dejarán derrama de mil 861 mdp en CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó una derrama económica de mil 861 millones de pesos por los tres conciertos que ofrecerá BTS en la capital del país durante mayo.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que este tipo de espectáculos internacionales fortalecen la actividad económica y consolidan a la ciudad como sede de eventos de talla mundial.

De acuerdo con las estimaciones, la venta de boletos generará alrededor de mil 529 millones de pesos, convirtiéndose en el principal ingreso económico derivado de las presentaciones musicales del grupo surcoreano.

Asimismo, el sector hotelero proyecta ingresos superiores a 294 millones de pesos ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros que asistirán a los conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de mayo.

Te puede interesar: BTS regresará a México en 2027, asegura Sheinbaum

La Canaco CDMX también prevé una derrama cercana a 37 millones de pesos por consumo en alimentos, bebidas y distintos servicios relacionados con la estancia de miles de aficionados en la Ciudad de México.

El organismo empresarial señaló que restaurantes, cafeterías, bares, agencias de viajes y servicios de transporte serán algunos de los sectores más beneficiados por la presencia masiva de seguidores de BTS.

Además, el titular de la Canaco pidió reforzar los operativos de movilidad y seguridad en las inmediaciones del recinto, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para los visitantes nacionales y extranjeros.

Derrama económica de $1,861 millones por conciertos de BTS: Canaco CDMXhttps://t.co/GsvZU5xVDo — CanacoCDMX (@CANACOMexico) April 29, 2026

Te recomendamos: