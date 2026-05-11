Empieza la evacuación de los pasajeros del crucero con hantavirus

La operación de desembarco de los pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius inició en la mañana del domingo en Tenerife, Islas Canarias, bajo una coordinación sanitaria internacional liderada por las autoridades españolas y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El buque había permanecido semanas en el mar como epicentro de un brote de hantavirus que ha causado tres muertes. Hasta el viernes se registraron ocho casos relacionados con la embarcación, de los cuales seis fueron confirmados por laboratorio como infecciones por el virus de los Andes, la única cepa conocida que puede transmitirse de persona a persona.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien lidera un equipo en Tenerife, declaró en rueda de prensa: “Esto no es otro COVID. El riesgo para el público es bajo. La gente no debe tener miedo ni entrar en pánico”. No se han registrado nuevas muertes desde el 2 de mayo.

Ha comenzado el desembarque del primer grupo de pasajeros del MV Hondius. Los expertos de la OMS sobre el terreno están colaborando con el Ministerio de Sanidad español en la evaluación epidemiológica (…). Esta colaboración sigue siendo fundamental https://t.co/DKsRNLQ7E2 — Noticias ONU (@NoticiasONU) May 10, 2026

Las autoridades sanitarias españolas subieron a bordo para evaluar a los pasajeros y la tripulación antes de trasladarlos a tierra por fases, según su nacionalidad y la disponibilidad de vuelos. Diana Rojas Alvarez, responsable de operaciones sanitarias de la OMS en Tenerife, señaló que los primeros grupos en abandonar el barco fueron ciudadanos de España, Francia, Canadá y Países Bajos.

Se espera que alrededor de 46 personas desembarquen próximamente, con operaciones que continuarán el lunes. Aproximadamente 30 miembros de la tripulación permanecerán a bordo mientras el buque regresa a los Países Bajos acompañados por un equipo médico.

La OMS recomienda cuarentena y seguimiento durante 42 días, ya sea en casa o en instalaciones, y el uso de mascarilla al estar cerca de otras personas como capa adicional de protección.

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