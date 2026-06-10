EU no necesita a México ni Canadá para el T-MEC, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó dudas sobre la continuidad del T-MEC y dejó entrever que no tiene intención de renovarlo. Según el mandatario, su país no depende de los recursos o productos de México y Canadá, mientras que ambos vecinos sí se benefician de lo que Estados Unidos ofrece. Estas declaraciones se producen en medio de las negociaciones bilaterales para la revisión del acuerdo comercial.

“No sé si lo voy a renovar, porque, para ser honesto, a Estados Unidos le va mucho mejor. No necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México. Ellos necesitan todo lo que tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”, afirmó ante periodistas en la Casa Blanca, destacando la posición de su gobierno respecto al tratado.

El mandatario también criticó el anterior TLCAN, al considerar que generó resultados desfavorables para Estados Unidos. Sin embargo, señaló que el T-MEC incorporó mejoras importantes, especialmente el llamado derecho de rescisión, que permite a los países retirarse del acuerdo bajo determinadas condiciones.

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Insiste en fraude electoral de 2020

Por último, Donald Trump volvió a cuestionar las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden, al asegurar que estuvieron manipuladas. Sus declaraciones reflejan una postura crítica hacia los acuerdos comerciales internacionales y reavivan la incertidumbre sobre el futuro de la relación y sobre el T-MEC.

Editor: Edgar Espinoza

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