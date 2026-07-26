Ataque armado deja dos muertos y un menor herido en Cholula

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones por un hecho violento ocurrido la noche del sábado en el fraccionamiento Fuentes de Camino Real 1, en el municipio de San Pedro Cholula, donde dos adultos mayores perdieron la vida y un menor resultó gravemente lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a los números de emergencia tras escuchar múltiples impactos de bala al interior de un domicilio. Al lugar acudieron paramédicos y policías municipales, quienes confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer, ambos de la tercera edad.

Asimismo, un menor fue localizado con lesiones de gravedad y trasladado a un hospital para recibir atención médica; quien aparentemente sería hijo del matrimonio asesinado.

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De manera preliminar, trascendió que el presunto responsable podría ser un familiar directo de las víctimas, identificado como Ángel N.; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por la Fiscalía, por lo que forma parte de las investigaciones ministeriales.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades mientras peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición, la FGE no había emitido información oficial sobre el caso.

Editor: César A. García

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