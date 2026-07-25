El presidente de la Casa Migrante de Tepeojuma, Roger N., fue asesinado durante las celebraciones patronales de Santiago Apóstol, en el municipio de Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba entregando su promesa junto con su familia, al repartir pan entre los asistentes, cuando fue blanco de un ataque armado directo a unos metros del templo religioso.

Testigos señalaron que un hombre con el rostro cubierto se aproximó de manera repentina y abrió fuego contra Roger N., provocándole heridas que le arrebataron la vida en el lugar.

Según testigos, la forma en que ocurrieron los hechos apunta a una agresión planeada específicamente contra el líder de la Casa Migrante de Tepeojuma.

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Durante la movilización policiaca, las autoridades lograron asegurar a un hombre, quien fue identificado como presunto responsable de la agresión o cómplice de los mismos, por lo que fue llevado ante el Ministerio Público.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación que permita esclarecer el móvil del crimen.

Es importante señalar que, de forma extraoficial, fuentes cercanas refieren que Roger N. tenía vínculos cercanos con algunos miembros de presuntos grupos delictivos de la región, por lo que esta versión también está bajo investigación como posible línea del ataque directo.

#Seguridad Ejecutan a Roger N., presidente de la Casa Migrante de Tepeojuma mientras entregaba su promesa en la fiesta de Santiago Apóstol, en Izúcar de Matamoros. Un presunto responsable fue detenido herido y quedó bajo investigación.

Vía: @_jesuszav pic.twitter.com/jrBacjzyjO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 25, 2026

Editor: César A. García

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