Cuadrillas de huehues acordaron no consumir alcohol en Puebla capital

Durante los festivales de huehues, las cuadrillas acordaron no consumir alcohol, no hacer sonideros, tampoco bailar en los mismos espacios y horarios que otros grupos para evitar riñas por rivalidades, explicó el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

El funcionario municipal detalló que son 170 cuadrillas existentes, pero habrá monitoreo en 28 que estarán en 21 de los puntos más importantes de la capital poblana durante el domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero.

Abundó que también acordaron en una carta compromiso con 70 cuadrillas no utilizar pirotecnia ni mosquetes, además de evitar cierres viales en calles principales.

#Puebla 🍻 Durante los festivales de huehues, las cuadrillas acordaron no consumir alcohol, no hacer sonideros, tampoco bailar en los mismos espacios que otros grupos para evitar riñas por rivalidades.



Son 170 cuadrillas existentes, pero habrá monitoreo en 28 que estarán en 21… pic.twitter.com/Y0eKNfFcLq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 11, 2026

Rodríguez Álvarez reiteró a los danzantes no caer en posibles riñas o incidentes que se han presentado en otras ocasiones.

Tal vez te interese: Estas son las reglas que deberán cumplir los huehues en Puebla capital

Asimismo, les pidió que cuando terminen las fechas de los bailes evitar la organización de eventos sonideros, ya que no hay ninguna autorización del Ayuntamiento de Puebla para hacerlos.

“Este mismo esquema lo comentamos ayer con presidentes auxiliares, entendiendo que ellos tampoco tienen anuencia para este tipo de eventos”, añadió.

Por lo anterior, indicó que habrá mayor despliegue policial en ocho puntos de la ciudad con mayor afluencia como San Baltazar y Xonaca.

“Insistir mucho en no consumo de alcohol, no sólo en los que danza, sino en los que van acompañándolos o disfrutando de esta actividad”, reafirmó.

Editor: Renato León

Te recomendamos: