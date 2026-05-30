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Buscan ampliar acceso a Vivienda para el Bienestar en Puebla

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Foto: Congreso de Puebla.

La Comisión de Vivienda del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de Vivienda a que fortalezca la difusión y facilite la inscripción dentro del programa de Vivienda para el Bienestar a personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de garantizar su derecho a una vivienda adecuada.

La propuesta impulsada por la diputada Elisa Limon Balderrabano detalla la necesidad de que la ciudadanía en general y, en especial las personas en situación de vulnerabilidad, conozcan y puedan inscribirse al programa federal de Vivienda para el Bienestar.

En las consideraciones del proyecto de acuerdo se indica que el artículo 4.° de la Constitución reconoce el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda adecuada, estableciendo la obligación del Estado de generar los instrumentos y apoyos necesarios para garantizarlo; en este sentido, es necesario difundir y facilitar el acceso al programa antes referido.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Elisa Limón Balderrabano, Ana Laura Gómez Ramírez, Azucena Rosas Tapia, Nayeli Salvatori Bojalil y Xel Arianna Hernández García, así como el diputado Elpidio Díaz Escobar.

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