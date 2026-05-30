Boxeadora BUAP destaca en Campeonato Nacional Universitario

La estudiante de la Facultad de Cultura Física de la BUAP, Fátima Ramos López, se coronó campeona nacional al obtener la medalla de oro en la categoría de 64 a 69 kilogramos durante el Campeonato Nacional Universitario de Boxeo, organizado por la ANUIES.

La pugilista logró avanzar hasta las instancias finales tras enfrentar a competidoras de distintas instituciones en el torneo celebrado en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila.

Para alcanzar el primer lugar, Ramos López superó las etapas intramuros, estatal y regional. Además, inició su preparación desde enero de este año, luego de recuperarse de una lesión que puso a prueba su camino rumbo a la justa nacional.

Gracias a la destacada actuación de sus representantes en el boxeo, la BUAP consiguió ubicarse dentro del Top 10 nacional entre 43 instituciones de educación superior participantes en este campeonato universitario.

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