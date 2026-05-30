Desmantelan banda dedicada al robo a casa-habitación en Zacatlán

Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Zacatlán, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), desmanteló una importante banda de robo a casa-habitación, mientras cometía una comisión de delito en la calle 20 de Noviembre.

Gracias al reporte ciudadano hecho al número de emergencias 797 97 5 01 07, la Policía Municipal logró la detención de esta banda integrada por 4 personas, 3 de origen mexicano y una oriunda de Colombia.

Los detenidos son: Jesús N., Jonathan N., Jesús S. y Juana N., quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Cabe mencionar que en el domicilio donde operaba esta banda delictiva se encontraron diversos objetos robados, de diferentes propiedades del municipio de Zacatlán.

